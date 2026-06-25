Kaltennordheim: Bad brummt, seltene Blume blüht

Ein großer Ansturm herrscht derzeit im Schwimmbad – sehr zur Freude des Betreibers, der Stadt, und des Freibad-Fördervereins. Es sind vor allem die Schüler der örtlichen Regelschule, der Grundschule, des Kaltensundheimer Rhön-Gymnasiums, des Kaltennordheimer Kindergartens und der -krippe, die hier großen Spaß beim Planschen und Schwimmen haben. Die letzten Schultage vor den Ferien werden so für die Schüler noch einmal zu einem besonderen Erlebnis, denn nicht immer passen Wetter und Badelust so gut zueinander wie dieses Jahr. Bei den tropischen Temperaturen ist die Abkühlung im Wasser aber auch bei Älteren sehr willkommen.