Kaltennordheim: Bad brummt, seltene Blume blüht

Die Blüten sehen nach Sommer und exotischen Ländern aus – sie blühen jedoch in der Rhön. Foto: privat

Wer botanisch interessiert ist, der kann übrigens auch in diesem Jahr wieder die wundervollen Blüten eines Tulpenbaumes im Freibadgelände entdecken. Dieses Gewächs, das schon vor vielen Jahren zur Gestaltung des Erholungsbereiches gepflanzt wurde, hat mittlerweile eine beachtliche Größe angenommen. Der amerikanische Tulpenbaum ist ein sommergrüner Baum, der Wuchshöhen von über 40 Metern im Wald- oder Plantagenverbund erreicht. Die Maximalwerte liegen bei knapp 60 Metern und einem Stammdurchmesser von über drei Metern – so groß ist der Kaltennordheimer, eher buschähnlich gewachsen, freilich längst nicht. Der Tulpenbaum blüht üblicherweise im April und Mai – das Kaltennordheimer Exemplar ist also in diesem Jahr spät dran. Die Blüten sind gelb-grünlich mit orange und sehen sehr exotisch aus.