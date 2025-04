Am späten Freitagabend beobachtete eine 19-Jährige wie drei bisher unbekannte Täter einen Stromkasten in der Straße Buchenhainweg in Kaltennordheim besprühten. Sie informierte die Polizei. Beamte prüften den gesamten Nahbereich, konnten die Täter aber nicht feststellen. Mehrere Stromkästen wurden in Kaltennordheim mit Emblemen und Aufschriften beschmiert, die auf Sympathisanten des FC Rot-Weiß Erfurt schließen lassen. Unter anderem wurde auch ein Aufkleber mit „Juden Jena“ sichergestellt. Seit einigen Jahren tauchen in Thüringen vermehrt antisemitische Schmierereien nach dem Terrorangriff der Hamas auf.