Kaltennordheim: Alter Spielplatz mit völlig neuem Gesicht

Das Gemeinschaftsprojekt des RSV Fortuna begeistert Familien und Kinder. Der Verein hat gemeinsam mit dem Bauhof der Stadt, engagierten Eltern und vielen Unterstützern ein echtes Herzensprojekt umgesetzt – und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der bisherige Spielbereich entsprach nicht mehr den aktuellen Sicherheits- und Qualitätsstandards. Ziel war es daher, eine moderne, sichere und familienfreundliche Spielfläche zu schaffen, die sowohl den Vereinsmitgliedern als auch allen Familien der Stadt offensteht.