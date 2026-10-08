Im Stadtgebiet Kaltennordheim gibt es drei kommunale Kindergärten und zwei vom DRK betriebene Einrichtungen – die unterschiedlichen Formen sind Erbe der Gebietsreform. Die dazugekommenen Ortsteile Kaltenwestheim und Kaltensundheim hatten den Betrieb an das DRK Meiningen übergeben, die Stadt betreibt ihre drei „mitgebrachten“ Kindergärten weiter selbst. Die Gebäude sind allesamt in kommunaler Trägerschaft und „kosten“ somit. In so gut wie allen gibt es aktuell Sanierungsbedarf. In Klings wird gerade ein barrierefreier Zugang geschaffen.