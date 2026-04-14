Kaltenlengsfelder Kinder: Umpfenzwerge lernen Drucken mit Pflanzen

Schon Tage vor dem geplanten Ausflug zur Kunststation in Oepfershausen hatten die Kinder aus dem ERNA-Kindergarten das Thema „Farben“ sorgfältig interpretiert und einiges ausprobiert. Es wurden Farben gemischt, gerätselt und wer Lust hatte, durfte sich im passenden Farbton kleiden. Die Kinder hatten dabei sehr viel Spaß. Am Mittwoch dann haben die größeren Kinder und ihre Erzieherinnen Katrin Walter und Nicole Spörer die Kunststation im Wasunger Ortsteil Oepfershausen besucht und konnten ihrem Farbprojekt einen künstlerischen Abschluss verleihen.