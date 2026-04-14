 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Umpfenzwerge lernen Drucken mit Pflanzen

Kaltenlengsfelder Kinder Umpfenzwerge lernen Drucken mit Pflanzen

Christiane Koch und Sophie Rauch

Die „Umpfenzwerge“ besuchten die Kunststation Oepfershausen. Die Kinder aus dem Erlebnis- und Naturkindergarten in Kaltenlengsfeld durften wieder einiges erleben.

Kaltenlengsfelder Kinder: Umpfenzwerge lernen Drucken mit Pflanzen
1
Was man mit Pflanzen alles Tolles machen kann! Die Kaltenlengsfelder Kindergartenkinderlernten in der Kunststation Oepfershausen Neues kennen und hatten viel Spaß dabei. Foto: Nicole Spörer

Schon Tage vor dem geplanten Ausflug zur Kunststation in Oepfershausen hatten die Kinder aus dem ERNA-Kindergarten das Thema „Farben“ sorgfältig interpretiert und einiges ausprobiert. Es wurden Farben gemischt, gerätselt und wer Lust hatte, durfte sich im passenden Farbton kleiden. Die Kinder hatten dabei sehr viel Spaß. Am Mittwoch dann haben die größeren Kinder und ihre Erzieherinnen Katrin Walter und Nicole Spörer die Kunststation im Wasunger Ortsteil Oepfershausen besucht und konnten ihrem Farbprojekt einen künstlerischen Abschluss verleihen.

Nach der Werbung weiterlesen

Die größeren Kinder und ihre Erzieherinnen Katrin Walter und Nicole Spörer. Foto: Christiane Koch

In der Kunststation wurden die Kinder von Kursleiterin Kerstin Hössel herzlich empfangen und in das Thema Pflanzendruck eingeführt.

Unsere Empfehlung für Sie

Kindergarten Kaltenlengsfeld: Zurück zu den Wurzeln – zu „Erna“

30.10.2025 12:52 Kindergarten Kaltenlengsfeld Zurück zu den Wurzeln – zu „Erna“

Zurück zu den Wurzeln – und gleichzeitig nach vorn: Das ist der Plan des kommunalen Kaltenlengsfelder Kindergartens „Umpfenzwerge“. Er ist nun ein „Erna“-Kindergarten.

Nun hieß es für die „Umpfenzwerge“: Gut zuhören und zuschauen, damit jeder für sich einen Pflanzendruck mit Walze und Postkarte nachmachen kann. Beim Zuschauen sah das wirklich einfach aus. Das Umsetzen gelang dann mit ein wenig Hilfestellung erstaunlicherweise sehr gut. Es wurden handgemachte Kunstwerke in Postkartengröße geschaffen.

Im Anschluss gab es von der Kursleiterin noch einen Tee, von den Erzieherinnen einen leckeren Snack – denn ein Kindergarten verreist nie ohne Proviant. Nach einigen Besuchen im Natur-Aktiv-Museum war der Ausflug in die Kunststation eine farbenfrohe Ergänzung zum Kindergartenalltag.

Osterhase zu Gast im Park. Foto: Sophie Rauch

Schon am nächsten Tag ging es weiter: Am Gründonnerstag war die Überraschung groß, als sich der Osterhase für einen Besuch im Park in Kaltenlengsfeld ankündigte. Liebevoll vorbereitet wurde das große Nest in der Dorfmitte.

Hasi war da. Foto: Sophie Rauch

Nach einer lustigen Begegnung mit dem Osterhasen durfte sich jedes Kind über ein kleines Geschenk freuen. Die Freude war groß - und auch einige Schaulustige aus dem Dorf kamen hinzu, als die fröhlichen Kinderstimmen zu hören waren.