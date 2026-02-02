Kaltenlengsfeld: Strohbären und Gefolge

In einigen Orten der Rhön ist am Montag wieder Lichtmess gefeiert worden. In Kaltenlengsfeld ging man auf Nummer sicher und hat gleich zwei Strohbären angeputzt, mit denen es mit Geschepper durchs Dorf ging, um Gaben zu sammeln. Eine schaurig-schöne Gesellschaft half dabei und trieb allerlei Schabernack, um den Winter zu vertreiben.️ Die Kaltenlengsfelder waren freigiebig gegenüber den „Bären“ und ihrem Gefolge und freuten sich, dass es immer noch Rhöner jeden Alters gibt, die an dieser alten Tradition festhalten.