Kaltenlengsfeld Strohbären und Gefolge

Wenn sie zu Lichtmess auftauchen, wird’s schaurig und laut: Die Strohbären vertreiben in der Rhön den Winter. Die Leute aus den Dörfern freuen sich auf den Besuch der Truppe.

Kaltenlengsfeld: Strohbären und Gefolge
1
Kaltenlengsfeld geht auf Nummer sicher: Gleich zwei Strohbären waren unterwegs, um den Winter zu vertreiben. Foto: Eberhard Bauß

In einigen Orten der Rhön ist am Montag wieder Lichtmess gefeiert worden. In Kaltenlengsfeld ging man auf Nummer sicher und hat gleich zwei Strohbären angeputzt, mit denen es mit Geschepper durchs Dorf ging, um Gaben zu sammeln. Eine schaurig-schöne Gesellschaft half dabei und trieb allerlei Schabernack, um den Winter zu vertreiben.️ Die Kaltenlengsfelder waren freigiebig gegenüber den „Bären“ und ihrem Gefolge und freuten sich, dass es immer noch Rhöner jeden Alters gibt, die an dieser alten Tradition festhalten.

Auch in Neidhartshausen, Empfertshausen und Diedorf wird der alte Brauch noch gepflegt und an die jüngere Generation weitergegeben. In besonderes Stroh, nämlich Erbsenstroh, wird der Bär in Oberkatz eingebunden – und dieses Dorf macht auch ein größeres Event aus dem Lichtmessfest, samt Markt. In diesem Jahr wird es am 7. Februar gefeiert.