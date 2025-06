Kaltenlengsfeld: Stein für Stein „gelebter Zusammenhalt“

Was lange währt, wird richtig gut

Gestartet wurde das Großprojekt im Januar diesen Jahres. Der Hof war damals „ausbaufähig“, so die Vereinsvorsitzende. „Aber was dann passiert ist, zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn sich ein paar Leute zusammentun“, blickte sie stolz zurück. Abends, nach Feierabend und an den Wochenenden wurde ehrenamtlich ordentlich Hand angelegt: „Insgesamt haben wir rund 1176 Arbeitsstunden investiert.“ 200 Kubikmeter Schotter, 27 Kubikmeter Split, 50 Meter Bordstein, neun Meter Abwasserrinne, drei Sinkkästen, zwölf Meter Rohr und sage und schreibe 450 Quadratmeter Pflaster wurden hier verarbeitet.