Die bekannte Rhönküche im Dorfgemeinschaftshaus Kaltenlengsfeld konnte erhalten werden, auch wenn deren langjährige Pächterin Birgitt Hübner im vergangenen Sommer in den Ruhestand ging. Annette Gottbehüt, die vorher im Kindergarten Kaltennordheim gekocht hatte, hat sie als Selbstständige übernommen und führt das weiter, für was ihre Vorgängerin be- und anerkannt war: Regionale Küche, wie bei Muttern. Doch die Stadt Kaltennordheim muss in diesem Jahr Geld in die Hand nehmen, um einiges in der verpachteten Küche auf den neuesten Stand zu bringen. Bürgermeister Erik Thürmer (CDU) erklärte dies in der letzten Sitzung 2025 den Stadträten – und bot diesen an, gern einmal einen Blick in die Räume zu werfen. Denn die Ratssitzung fand im Dorfgemeinschaftshaus Kaltenlengsfeld statt – just in dem Zimmer neben der Küche, wo sonst Essen vor Ort eingenommen werden kann. Auch an diesem Abend wurde hier übrigens gut gegessen.