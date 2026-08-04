Kaltenlengsfeld: Sportliche und engagierte Gemeinschaft

KaltenlengsfeldSportliche und engagierte Gemeinschaft
Sophie Rauch 04.08.2026 - 11:52 Uhr
Spannendes Sportfest in Kaltenlengsfeld: Sonne, Spiel und Spaß gab’s am Wochenende. Sieger auch. Und was war mit den „Oldies“, die zeigen wollten, was sie drauf haben?
Das Wochenende stand ganz im Zeichen des Sports und der Gemeinschaft: Der SV Wacker Kaltenlengsfeld lud von Donnerstag bis Sonntag zu einem viertägigen Sportfest ein, das bei bestem Sommerwetter zahlreiche Besucher aus der Region anlockte. Das abwechslungsreiche Programm bot für Jung und Alt sportliche Highlights, spannende Turniere und kulinarische Genüsse.
Der Auftakt erfolgte am Donnerstag mit dem beliebten Familiensportfest. In vier Altersklassen traten Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Disziplinen wie Basketball, Darts, Kegeln und Gummistiefel-Weitwurf gegeneinander an. Der Spaß stand dabei stets im Vordergrund.
Parallel dazu wurde das Volleyballturnier der Vereine ausgetragen. Beteiligten waren neben dem Gastgeber SV Wacker auch der Karnevalverein FKK, der Feuerwehrverein, der Kleintierzuchtverein sowie der Jugendclub. Die Teams lieferten sich spannende Spiele, bei denen die Zuschauer am Spielfeldrand mitfieberten. Den Sieg holte sich erneut der SV Wacker. Für die kulinarische Versorgung sorgte die Landmetzgerei Zobel, die die Besucher mit Gyros im Fladenbrot verwöhnte.
Freitag: Turnier der Alten Herren
Der Freitag stand ganz im Zeichen der „erfahrenen“ Generation. Beim Turnier der Alten Herren auf dem Kleinfeld kämpften lokale Mannschaften um den Pokal. Den ersten Platz belegte der FSV 1861 Kaltensundheim, gefolgt vom SV 08 Thur. Struth-Helmershof I auf dem zweiten Platz und dem SV Feldatal Neidhartshausen auf dem dritten. Mit dabei waren außerdem der SV Wacker Kaltenlengsfeld, SV 08 Thur. Struth-Helmershof II und der SV Blau-Weiß Dermbach.
Der Abend wurde kulinarisch abgerundet, als die Landmetzgerei Zobel die Gäste mit verschiedenen Leberkäsevariationen verwöhnte.
Samstag: Nachwuchsturniere, Highlights und Musik
Der Samstag startete mit einem spannenden F-Junioren-Turnier. Sieger wurden die Nachwuchskicker des RSV Fortuna Kaltennordheim I, gefolgt von der zweiten Mannschaft des RSV und dem FC Bayern Fladungen. Danach folgte ein packendes Spiel der C-Junioren zwischen dem FSV 1861 Kaltensundheim und der JSG Ulstertal Tann, das mit 3:2 zugunsten der Kaltensundheimer endete.
Ein besonderes Highlight war das Spiel des SV Wacker gegen die „Best of 1986“ – eine Mannschaft aus vierzigjährigen Fußballern der Region. Das Spiel entwickelte sich zu einem echten Spektakel, bei dem die erfahrenen Spieler ihr Können zeigten. Das Endergebnis lautete 8:6 zugunsten der „Best of 1986“.
Der Nachmittag gehörte dem Kaltenpokal, bei dem der RSV Fortuna Kaltennordheim den Titel errang. Mit einem Endstand von 5:0 besiegten sie die SG Germania Kalten / Rhön. Der Abend klang musikalisch aus: DJ Hani (Sven Hanauer) sorgte für Stimmung und einen gelungenen Abschluss.
Sonntag: Sportliche Höhepunkte und traditionelles Haxenessen
Fit und gut gelaunt startete man in den Sonntag. Beim 11-Meter-Schießen sicherte sich Sebastian Strauch den ersten Platz, gefolgt von Kevin Bach und Sebastian Kümpel.
Beim Torwand-Schießen zeigte Florian Bauer seine Treffsicherheit und triumphierte gegen Noah Salzmann und Aaron Markert. Das Preiskegeln, bei dem es um 30-Liter-Fass Rhönbier ging, gewann Gerit Voigt, der mit drei Würfen 20 Kegel traf.
Der Sonntag stand außerdem ganz im Zeichen des Nachwuchses. Am Vormittag präsentierten die Bambinis des FC Bayern Fladungen, RSV Fortuna Kaltennordheim und der SG Germania Kalten / Rhön ihr Können bei einem Turnier. Später am Tag folgten die E-Junioren, deren Turnier mit einem Sieg der Mannschaft aus SV Hohe Rhön Frankenheim endete. Sie setzten sich gegen die JSG Rhön und die JSG Nüsttal durch.
Die D-Junioren des RSV Fortuna Kaltennordheim konnten im Spiel gegen den JFV Rennsteig mit 2:1 überzeugen, während die B-Junioren der SG Blau-Weiß Dermbach ein torreiches Spiel gegen den TSV Aubstadt mit 5:4 gewannen.
Den Abschluss bildete das traditionelle Haxenessen, bei dem die Gäste den Tag gemeinsam ausklingen ließen. Für das leibliche Wohl sorgte die Landmetzgerei Zobel aus Tann, die Getränke kamen von der Rhön-Brauerei Dittmar aus Kaltennordheim.
Das Kaltenlengsfelder Sportfest war erneut ein voller Erfolg: Vielseitiges Programm, sportliche Highlights und ein tolles Gemeinschaftsgefühl machten das Wochenende zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Teilnehmer und Besucher. Mit dem bunten Mix aus Sport, Musik und Kulinarik wurde einmal mehr bewiesen, dass Kaltenlengsfeld eine lebendige und engagierte Gemeinschaft ist.