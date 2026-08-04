Kaltenlengsfeld: Sportliche und engagierte Gemeinschaft

Beim Elfmeter-Schießen. Foto: Verein

Der Sonntag stand außerdem ganz im Zeichen des Nachwuchses. Am Vormittag präsentierten die Bambinis des FC Bayern Fladungen, RSV Fortuna Kaltennordheim und der SG Germania Kalten / Rhön ihr Können bei einem Turnier. Später am Tag folgten die E-Junioren, deren Turnier mit einem Sieg der Mannschaft aus SV Hohe Rhön Frankenheim endete. Sie setzten sich gegen die JSG Rhön und die JSG Nüsttal durch.

Die Bambinis am Sonntag. Foto: Verein

Die D-Junioren des RSV Fortuna Kaltennordheim konnten im Spiel gegen den JFV Rennsteig mit 2:1 überzeugen, während die B-Junioren der SG Blau-Weiß Dermbach ein torreiches Spiel gegen den TSV Aubstadt mit 5:4 gewannen.

Unsere Empfehlung für Sie Noahs Segel 84 Stufen als Herausforderung Am Segellauf nahmen am Sonntag etwa 40 Läufer teil. Er bildete einen Höhepunkt beim diesjährigen Segelfest. Was war noch zu erleben`

Den Abschluss bildete das traditionelle Haxenessen, bei dem die Gäste den Tag gemeinsam ausklingen ließen. Für das leibliche Wohl sorgte die Landmetzgerei Zobel aus Tann, die Getränke kamen von der Rhön-Brauerei Dittmar aus Kaltennordheim.

Das Kaltenlengsfelder Sportfest war erneut ein voller Erfolg: Vielseitiges Programm, sportliche Highlights und ein tolles Gemeinschaftsgefühl machten das Wochenende zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Teilnehmer und Besucher. Mit dem bunten Mix aus Sport, Musik und Kulinarik wurde einmal mehr bewiesen, dass Kaltenlengsfeld eine lebendige und engagierte Gemeinschaft ist.