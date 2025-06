Kaltenlengsfeld: Spaziergang mit Bewegung und Spaß

Bewegung auch für Ältere – ein Erfolgsgeheimnis. Foto: Iris Friedrich

„Komm mit, bleib fit“ steht auch in der kommenden Woche noch einmal im Mittelpunkt des Interesses: Katharina Schenk, Thüringer Ministerin für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie, wird im Rahmen ihrer Sommertour am Donnerstag, 3. Juli, Unterweid besuchen. Sie ist gespannt darauf, wie das Modellprojekt Bewegung und Begegnung im Quartier (BeBeQu) Kaltennordheim gelaufen und wie das daraus entstandene weiterführende Projekt „Komm mit – bleib fit 60+ Kaltennordheim“ organisiert ist. Ministerin Schenk wird um 15 Uhr in Unterweid erwartet. An den Rundgang auf dem Bewegungspfad Unterweid schließt sich ein Gesprächsaustausch im Gemeindezentrum an. Für den Besuch sind etwa zwei Stunden eingeplant. Das Koordinierungsteam freut sich auf viele interessierte Gäste und lädt herzlich dazu ein, teilzunehmen und mit der Ministerin ins Gespräch zu kommen. Anmeldungen nimmt man gern unter Telefon (0171) 3 63 25 30 entgegen.