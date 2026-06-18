Das Feuerwehrfest in Kaltenlengsfeld lockte am Wochenende Jung und Alt in den Park am Brandplatz und bot ein abwechslungsreiches Programm unter den Kastanienbäumen. Trotz der etwas kühleren Temperaturen war die Dorfmitte gut gefüllt und strahlte mit zufriedenen Gesichtern. Der Samstagabend begann rockig: Die Rock-Coverband „Green Unk“ aus Kaltennordheim heizte den Gästen ordentlich ein und sorgte für ausgelassene Stimmung. Für das leibliche Wohl war selbstverständlich ebenfalls bestens gesorgt. Döner, die zügig ausverkauft waren, Bratwurst, Steaks, Currywurst und Pommes ließen bei den Besuchern keine Wünsche offen.