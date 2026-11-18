KaltenlengsfeldPreisregen für die Aussteller bei der Rhönschau
Sophie Rauch 18.11.2026 - 12:00 Uhr
Über 400 prachtvolle Tiere, darunter 225 Kaninchen und 213 Hühner, Zwerghühner und Tauben, ließen sich in Kaltenlengsfeld bewundern – darunter auch Elsterpurzler.
Zur Rhönschau hatten die Kleintierzuchtvereine Kaltenlengsfeld und Oepfershausen am Freitag und Samstag ins Dorfgemeinschaftshaus Kaltenlengsfeld eingeladen – die dritte gemeinsame Veranstaltung in diesem Jahr nach der Kreisrammlerschau im Januar und dem Hähnekrähen im August. Ausstellungsleiter Andreas Mußmacher aus Kaltenlengsfeld, verantwortlich für Geflügel, und Frank Wissert aus Oepfershausen, der Kaninchen betreute, trugen maßgeblich zum Erfolg bei.
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Zur Eröffnung am Freitag waren der Kaltennordheimer Bürgermeister Erik Thürmer sowie Frank Peter, Vorsitzender des Kreisverbandes der Rassegeflügelzüchter Bad Salzungen, anwesend. Thürmer bedankte sich für die vielen Stunden harter Arbeit, die in den Aufbau und die Versorgung der Tiere gesteckt wurden. „Diese Veranstaltung ist ein schönes Ausflugsziel für Kaltenlengsfeld und hat großes Potenzial für die Zukunft.“ Die Zusammenarbeit der Vereinsgemeinschaften sowie die Unterstützung der Kreisverbände Bad Salzungen und Schmalkalden-Meiningen fand ebenfalls Beifall. Frank Peter hob zudem die Arbeit der erfahrenen Preisrichter hervor, die am Donnerstag mit der Bewertung begannen.
„Hier hält das Dorfwesen noch zusammen, und ich hoffe, dass wir weiterhin solche Veranstaltungen mit euch haben können“, so Frank Peter. Insgesamt gestaltete sich die Ausstellung sehr einladend. Die Kaltenlengsfelder Kindergartenkinder hatten bereits am Vormittag die Möglichkeit, Hühner, Hasen und Meerschweinchen zu streicheln.
Die Veranstaltung zog nicht nur Züchter und Aussteller aus der thüringischen Rhön an, sondern auch Vereine aus Bayern und Hessen. Über 30 Aussteller im Bereich Geflügel kamen aus Orten wie Kaltensundheim, Georgenzell oder Bad Salzungen und für die Kaninchen über 40 Züchter aus Bad Salzungen, Oepfershausen, Weilar und Ostheim.
Im Dorfgemeinschaftshaus war zur Preisverleihung am Samstag bestens für das leibliche Wohl gesorgt – von einem engagierten Team. Der Abend wurde mit einem Dämmerschoppen und DJ Norbert abgerundet. Die Aussteller waren äußerst erfolgreich. Bei den Kaninchen erlangte Christian Schuchert, Ostheim, den Landesverbands-Ehrenpreis, Sören Hüther, Untendorf, den Kreisverbands-Ehrenpreis und Sam Tschesch-Pisck, Wasungen, den Kreisverbands-Ehrenpreis Jugend (alle mit 387 Punkten). Manfred Trender aus Kaltenlengsfeld erhielt für seinen Zwergwidder das Klaus-Hesse-Gedächtnisband.
Auch Geflügel wurde durch die Preisrichter fachkundig bewertet. Den Kreisverbands-Ehrenpreis erhielt Christian Zier, Kaltennordheim, für seine beeindruckende Zucht, gefolgt von Adrian und Mirko Rübsam aus Bad Salzungen, die beide für Altenburger Trommeltaube und Zwerg-Welsumer mit (V97) das BDRG-Band erhielten. Andreas Mußmacher selbst wurde mit dem Klaus-Hesse-Gedächtnisband für silberfarbige Zwerg-Italiener geehrt (HV96). Ein weiteres Ehrenband erhielt Mußmacher für goldfarbige Zwerg-Italiener mit der besten Bewertung V97. Martin Dreßel aus Auengrund erhielt das Ehrenband für seinen Italiener, (HV96). Weitere Ehrenbänder: Harald und Enrico Neumann, Bettenhausen, für Bantam weiß (V97), Jürgen Kümpel, Empfertshausen für Zwerg-Australorps (HV96) , Verena Peter, Rosa, für deutsche Zwerg-Wyandotten (HV96).
Bei den Tauben ging der Kreisverbands-Ehrenpreis an Roland Salzmann, Kaltensundheim, für Mittelhäuser weiße Tauben, (V97). Gerd Mußmacher, Kaltenlengsfeld, erhielt ein Ehrenband für Giant Homer (HV96). Den Ehrenpokal nahm Benno Pehlert, Georgenzell, für seine Gimpeltaube ( HV96), in Empfang. Zudem wurde Reinhold Röll, Kaltennordheim, für Thüringer Flügeltaube, Erhard Sell, Oechsen, für Thüringer Schnippen und Ronald Fischer, Herpf, für Elsterpurzler, jeweils HV96, ausgezeichnet.
Jugend kann’s auch schon
Die Jugendzüchter kamen ebenfalls nicht zu kurz: Bei den Kaninchen stellten Bruno Herbst, Jonas Schuchert, Leopold Wehrhorn, Julian Büttner und Helena Kirste aus. Der Kaltenlengsfelder Theo Chilinski durfte sich über zwei Ehrenpokale freuen. Als Geflügel-Jugendzüchter holten Felix Storandt, Greta Peter und Amelie Ehrhardt holten drei Leistungspreise. Marie Schramm und Laurin Eger erhielten in dieser Kategorie mit die Ehrenpreise für die Jugend.