Frank Peter, Andreas Mußmacher, Frank Wissert und Bürgermeister Erik Thürmer bei der Eröffnung der Schau. Foto: Sophie Rauch

Auch Geflügel wurde durch die Preisrichter fachkundig bewertet. Den Kreisverbands-Ehrenpreis erhielt Christian Zier, Kaltennordheim, für seine beeindruckende Zucht, gefolgt von Adrian und Mirko Rübsam aus Bad Salzungen, die beide für Altenburger Trommeltaube und Zwerg-Welsumer mit (V97) das BDRG-Band erhielten. Andreas Mußmacher selbst wurde mit dem Klaus-Hesse-Gedächtnisband für silberfarbige Zwerg-Italiener geehrt (HV96). Ein weiteres Ehrenband erhielt Mußmacher für goldfarbige Zwerg-Italiener mit der besten Bewertung V97. Martin Dreßel aus Auengrund erhielt das Ehrenband für seinen Italiener, (HV96). Weitere Ehrenbänder: Harald und Enrico Neumann, Bettenhausen, für Bantam weiß (V97), Jürgen Kümpel, Empfertshausen für Zwerg-Australorps (HV96) , Verena Peter, Rosa, für deutsche Zwerg-Wyandotten (HV96).