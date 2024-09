„Goldene Hochzeit“-Feier in Kaltenborn, Langenfeld und Hohleborn: Da wo Hohleborn aufhörte, nämlich mit einem Frühschoppen mit Blasmusik am Sonntag, fing Kaltenborn an. Nach einem zünftigen Mittagessen mit Gulasch, Klößen und Rotkohl konnten die olympischen Spiele von Kaltenborn beginnen. Für die Kleinen gab es Geschicklichkeitsspiele, Glücksrad, eine Schmink- und Bastelstraße sowie die ständig umlagerten Hüpfburgen. Bei den Großen wurde es anstrengender und für die Gäste unterhaltsamer. Höchstleistungen forderten von den Akteuren das Wasserbombenwerfen, der Gummistiefelweitwurf, wobei mancher Stiefel das Ziel weit verfehlte, der Schubkarrenstaffellauf und das Tauziehen. Fünf Mannschaften waren am Start. Beim Tauziehen waren die Hohleborner ungeschlagen. Wer zwei „Dittmänner“ in der Mannschaft hat, braucht sich um die Gegner keine Gedanken zu machen. Auch wenn die Wettbewerbe für den Langenfelder Karnevalverein vielleicht nicht ganz so gut verliefen, was die Kostüme betraf, spielten sie mindestens eine Liga über den anderen – viel Glitzer und sehr farbenfroh. Weiter am Start waren die Feuerwehr Kaltenborn, der Trachtenkirmesverein Langenfeld und die Gäste aus Allendorf. Aber ganz so streng sah man die Zuordnung nicht. Es konnte schon sein, dass Allendorfer die Karnevalisten unterstützten, oder dass die Ortsteilbürgermeister sich mit ins Zeug legten. Am Ende hatten alle viel Spaß, besonders das Publikum, das mit lautstarken Anfeuerungen nicht sparte. Und während sich auf dem Sportplatz die Mannschaften maßen, gab es am anderen Ende des Platzes für die zahlreichen Besucher Kaffee, Kuchen und andere Genüsse. Bleibt zum Schluss nur die Frage: Wie wird das erst bei der diamantenen Hochzeit?