Es ist eines der dunkelsten Kapitel der heimischen Bergbaugeschichte: Rund 10.000 Menschen wurden zur Zeit des Nationalsozialismus im hessisch-thüringischen Kalirevier an der Werra zu harter, oft gesundheitsgefährdender Arbeit gezwungen. Eine neue hybride Wanderausstellung im Werra-Kalibergbau-Museum in Heringen erinnert nun an die Schicksale der Betroffenen und informiert über Wirkmechanismen, Profiteure sowie die Aufarbeitung nach Ende des Zweiten Weltkriegs.
Kalimuseum Heringen Dunkles Kapitel der heimischen Bergbaugeschichte
Jan-Christoph Eisenberg 11.05.2026 - 08:00 Uhr