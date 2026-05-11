Es ist eines der dunkelsten Kapitel der heimischen Bergbaugeschichte: Rund 10.000 Menschen wurden zur Zeit des Nationalsozialismus im hessisch-thüringischen Kalirevier an der Werra zu harter, oft gesundheitsgefährdender Arbeit gezwungen. Eine neue hybride Wanderausstellung im Werra-Kalibergbau-Museum in Heringen erinnert nun an die Schicksale der Betroffenen und informiert über Wirkmechanismen, Profiteure sowie die Aufarbeitung nach Ende des Zweiten Weltkriegs.