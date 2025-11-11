Der Kalikonzern K+S will entgegen seiner bisherigen Zusagen die Werra bis mindestens 2039 mit Produktionsabwässern belasten. Auf einen entsprechenden Antrag von K+S wurde beim Regierungspräsidium Kassel bereits eine Vorprüfung eingeleitet. Das Unternehmen begründet das damit, dass es seine Abwässer nicht wie ursprünglich geplant im Bergwerk Springen (Wartburgkreis) entsorgen darf. Die Bergbaubehörden von Thüringen und Hessen haben das untersagt. K+S hat deshalb eine Klage am Verwaltungsgericht Meiningen eingereicht, wie das Gericht auf Nachfrage bestätigte.