Die Fußball-Welt blickt dieser Tage gebannt in die Schweiz. Auch Lena Niebling fiebert mit. „Ich drücke den DFB-Frauen die Daumen und hoffe, dass sie das Spiel gegen Frankreich gewinnen“, sagt sie vor dem Viertelfinale am Samstagabend. Die Zehnjährige aus Tiefenort schaut ganz genau hin – von den Paraden einer Ann-Katrin Berger bis zu den Torabschlüssen von Lea Schüller oder Jule Brand. Denn auch sie steht regelmäßig auf dem Platz. Und sie hat der deutschen Frauenmannschaft etwas voraus: In der Saison 2024/25 durfte sie bereits drei Trophäen in den Himmel strecken.