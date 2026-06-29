Von Grassroots spricht man, wenn eine Bewegung zur Umsetzung genau benannter Interessen von der Basis ausgeht und wächst. Ist die BSG Kali Werra Tiefenort solch eine Basis? In der Region weiß jeder: Da gab es schon bessere Tage. Man spielte früher in der DDR-Liga, der zweithöchsten Klasse des Ostens, und hielt beachtlich mit – zwei Mal Saisondritter, das kann sich schon sehen lassen. Das Kaffeetälchen als heimische Spielstätte war für große Fußballstimmung gut, erinnern sich die Hiesigen und die Gäste.