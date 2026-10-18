Treffen der Bundesländer im Dezember

Kummer hofft auf mögliche Regelungen oder zumindest Vorentscheidungen zur Lösung des Problems noch in diesem Jahr. Im Dezember tage die Flussgebietsgemeinschaft Weser, ein bundesländerübergreifendes Gremium, das sich für den Schutz der Weser einsetzt, einschließlich ihrer Zuflüsse wie die Werra. In Vorbereitung auf die Konferenz hätten sich auf Fachebene der Ministerien die meisten Bundesländer für eine streng befristete Übergangslösung von ein- bis maximal zwei Jahren ausgesprochen, bis zu der die neuen, niedrigeren Zielwerte beim Salzgehalt erreicht werden müssten.