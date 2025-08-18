Tausende gut bezahlte Arbeitsplätze hängen an der Kali-Produktion im Werra-Revier. K+S ist der wichtigste Arbeitgeber der Region. Die Fläche der Bergwerke hat das Ausmaß der Stadt München. Zum Umfang des Kali-Bergbaus passt, dass auch die Probleme und Streitfälle groß sind. Neben der anhaltenden Kritik von Naturschützern an den Umweltbelastungen gehört aktuell die Flutung des Bergwerks Springen ebenso dazu wie der Streit, wer für die Altlasten aus DDR-Zeit zahlen muss. Sie haben bereits rund 600 Millionen Euro verschlungen.