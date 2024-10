Kalenderblatt: Was geschah am 9. Oktober?

Historische Daten

2019 - Nach dem gescheiterten Versuch, eine Synagoge in Halle an der Saale (Sachsen-Anhalt) zu stürmen, erschießt ein Rechtsextremist zwei Menschen. Der später zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilte Attentäter hatte seine antisemitischen Motive als Bekennerschreiben und seine Aktion per Livestream ins Netz gestellt.