Kalenderblatt: Was geschah am 9. Oktober?

Historische Daten

2021 - Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) tritt nach Korruptionsvorwürfen wegen angeblich in den Medien erkaufter Berichterstattung zurück. Er bleibt Parteichef und übernimmt den Fraktionsvorsitz der ÖVP im Parlament. Sein Nachfolger im Kanzleramt wird der bisherige Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP).