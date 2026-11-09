Kalenderblatt: Was geschah am 9. November?

1918 - Der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann ruft von einem Balkon des Berliner Reichstages die Republik aus. Zuvor hatte Reichskanzler Max von Baden die Abdankung Kaiser Wilhelms II. verkündet. Die wenig später erfolgte Ausrufung einer sozialistischen deutschen Republik durch Karl Liebknecht von einem Balkon des Stadtschlosses bleibt ohne Erfolg.