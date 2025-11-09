Kalenderblatt: Was geschah am 9. November?

1965 - Ein schwerer Stromausfall im Nordosten der USA und in Kanada trifft bis zu 30 Millionen Menschen. Ursache ist ein defektes Relais. In New York bricht der Verkehr zusammen, eine knappe Million Menschen bleiben in U-Bahn-Schächten und in Fahrstühlen stecken. Erst nach knapp einem Tag normalisiert sich die Stromversorgung wieder.