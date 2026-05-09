Kalenderblatt: Was geschah am 9. Mai?

Historische Daten

2006 - Das Frankfurter Landgericht verurteilt den "Kannibalen von Rotenburg" wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Er hatte 2001 einen Berliner getötet und teilweise gegessen. Der Bundesgerichtshof bestätigt das Urteil 2007. Ein früheres Urteil wegen Totschlags hatte der BGH 2005 aufgehoben.