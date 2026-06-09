Kalenderblatt: Was geschah am 9. Juni?

1941 - Wolfgang Benz (85), deutscher Historiker ("Geschichte des Dritten Reiches", "Der Holocaust", Mitherausgeber der "Enzyklopädie des Nationalsozialismus"), langjähriger Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung in Berlin

Todestage

2006 - Drafi Deutscher, deutscher Schlagersänger ("Marmor, Stein und Eisen bricht"), geb. 1946