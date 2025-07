Kalenderblatt: Was geschah am 9. Juli?

Historische Daten

2024 - Vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana startet eine Trägerrakete vom neuen Typ Ariane 6 erfolgreich zum Jungfernflug. Damit hat Europa wieder die Möglichkeit, selbst Satelliten, Sonden und andere Experimente ins All zu bringen.