Kalenderblatt Was geschah am 9. Januar?

Historische Daten

2011 - Im Südsudan beginnt die Volksabstimmung über einen unabhängigen Staat. Das Referendum ist Teil des Friedensabkommens, das 2005 den langen Bürgerkrieg zwischen Nord und Süd nach 21 Jahren beendete. Nach dem offiziellen Endergebnis stimmen fast 98,83 Prozent der Wähler für die Unabhängigkeit.