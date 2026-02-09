 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Wissen

  4. Was geschah am 9. Februar?

Kalenderblatt Was geschah am 9. Februar?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 9. Februar?
1
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. Februar 2026

Nach der Werbung weiterlesen

Namenstag

Apollonia, Miguel

Historische Daten

2016 - In Bad Aibling (Bayern) sterben zwölf Menschen, als zwei Nahverkehrszüge auf eingleisiger Strecke ineinanderkrachen. Es gibt Dutzende Verletzte. Ein Fahrdienstleiter muss in Haft.

1991 - In einer Volksbefragung sprechen sich mehr als 90 Prozent der Litauer für die Unabhängigkeit der sowjetischen Baltenrepublik aus.

1961 - Die englische Band The Beatles tritt vor rund 30 Gästen zur Mittagszeit erstmals im Liverpooler Cavern Club auf.

1956 - In der Wiener Staatsoper wird der erste Opernball seit dem Zweiten Weltkrieg eröffnet.

1896 - Gilbert Fuchs aus München gewinnt in St. Petersburg (Russland) die erste Weltmeisterschaft im Eiskunstlauf.

Geburtstage

1991 - Almuth Schult (35), deutsche Fußballspielerin, als Nationaltorhüterin Olympiasiegerin 2016, Europameisterin 2013

1966 - Christoph Maria Herbst (60), deutscher Schauspieler und Komiker ("Stromberg")

1932 - Gerhard Richter (94), deutscher Maler und Grafiker, gilt als einer der weltweit einflussreichsten Künstler, dessen Werke regelmäßig Spitzenpreise erzielen

1931 - Thomas Bernhard, österreichischer Schriftsteller und Dramatiker (Roman "Frost", Theaterstücke "Heldenplatz", "Der Präsident"), gest. 1989

Todestage

1981 - Bill Haley, amerikanischer Rock'n'Roll-Musiker ("Rock Around the Clock"), geb. 1925