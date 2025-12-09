 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Wissen

  4. Was geschah am 9. Dezember?

Kalenderblatt Was geschah am 9. Dezember?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 9. Dezember?
1
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. Dezember 2025

Nach der Werbung weiterlesen

Namenstag

Eucharius, Petrus

Historische Daten

2015 - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird vom New Yorker "Time"-Magazin als "Person des Jahres" 2015 ausgezeichnet.

1995 - Der deutsche Profiboxer Axel Schulz verliert in Stuttgart den WM-Kampf im Schwergewicht umstritten nach Punkten gegen den Südafrikaner Frans Botha. Das Urteil löst Tumulte in der ausverkauften Hanns-Martin-Schleyer-Halle aus.

1990 - Lech Walesa gewinnt die polnische Präsidentenwahl. Am 22. Dezember wird der erste demokratisch gewählte Präsident Polens seit dem Ende der kommunistischen Herrschaft vereidigt.

1985 - Im Prozess gegen Mitglieder ehemaliger argentinischer Militärjuntas wird der ehemalige Staatspräsident Jorge Rafael Videla zu lebenslanger Haft verurteilt.

1960 - Die britische Fernsehserie "Coronation Street", nach deren Vorbild später die deutsche "Lindenstraße" entsteht, wird zum ersten Mal ausgestrahlt. Die Sendung gilt heute als am längsten laufende TV-Soap der Welt.

Geburtstage

1950 - Joan Armatrading (75), britische Sängerin ("Love And Affection", "Drop The Pilot")

1950 - Wolfgang Fierek (75), deutscher Schauspieler ("Ein Bayer auf Rügen")

1945 - Andrew Birkin (80), britischer Regisseur ("Salz auf unserer Haut") und Drehbuchautor ("Der Name der Rose")

1945 - Holger Geschwindner (80), deutscher Basketballspieler, langjähriger Mentor und Privatcoach von Basketball-Star Dirk Nowitzki

Todestage

2020 - Paolo Rossi, italienischer Fußballer, Weltmeister 1982, Ballon d'Or für den besten Fußballer Europas 1982, geb. 1956