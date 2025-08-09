 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Wissen

  4. Was geschah am 9. August?

Kalenderblatt Was geschah am 9. August?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Kalenderblatt: Was geschah am 9. August?
1
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. August 2025

Nach der Werbung weiterlesen

Namenstag

Edith

Historische Daten

2024 - Der Modekonzern Esprit kündigt die Schließung seiner 56 Filialen in Deutschland an. Bis zum Jahresende verlieren damit etwa 1.300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihren Job.

1965 - Singapur wird unabhängiger Stadtstaat. Zuvor war die frühere britische Kolonie wegen politischer und ethnischer Spannungen aus der Malaysischen Föderation ausgeschlossen worden.

1960 - Das Buch "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" von Michael Ende erscheint im Stuttgarter Thienemann-Verlag.

1945 - Ein US-Bomber wirft über Nagasaki in Japan die "Fat Man" genannte zweite Atombombe ab. Etwa 70.000 Menschen werden durch direkte Einwirkung getötet, 75.000 werden verletzt.

1890 - Großbritannien übergibt Helgoland an Deutschland. Das verzichtet im Gegenzug unter anderem auf seine Einflussnahme auf das zu dem Zeitpunkt unabhängige ostafrikanische Sultanat Sansibar.

Geburtstage

1955 - Udo Beyer (70), deutscher Leichtathlet, Gold für die DDR im Kugelstoßen bei den Olympischen Spielen 1976

1940 - Marie-Luise Marjan (85), deutsche Schauspielerin ("Mutter Beimer" in der Fernsehserie "Lindenstraße")

1940 - Volker Hauff (85), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Frankfurt/Main 1989-1991, Bundesminister 1978-1982

Todestage

2020 - Fips Asmussen, deutscher Komiker (Alben: "Von Vegesack bis Titisee", "Gnadenlos witzig"), geb. 1938

1975 - Dmitri Schostakowitsch, russischer Komponist (Oper "Lady Macbeth von Mzensk", "Leningrader Symphonie"), geb. 1906