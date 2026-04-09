Kalenderblatt: Was geschah am 9. April?

Historische Daten

2025 - Nach großen Turbulenzen an internationalen Börsen setzt US-Präsident Donald Trump bestimmte, erst kurz zuvor in Kraft getretene Sonderzölle für 90 Tage aus. Weltweit atmen die Börsen auf. Für Einfuhren aus China allerdings hebt Trump die Zusatzzölle auf insgesamt 145 Prozent an.