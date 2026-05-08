Kalenderblatt: Was geschah am 8. Mai?

Historische Daten

2025 - Der US-Amerikaner Robert Francis Prevost wird nach nur 24 Stunden Konklave im Vatikan zum neuen Papst gewählt. Als Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken trägt er den Namen Leo XIV. Mit den Worten "Der Friede sei mit euch allen" stellt er sich den 100.000 Wartenden auf dem Petersplatz vor.