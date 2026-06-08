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  4. Was geschah am 8. Juni?

Kalenderblatt Was geschah am 8. Juni?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 8. Juni?
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Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. Juni 2026

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Namenstag

Engelbert, Helga

Historische Daten

2021 - Fast 26 Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica bestätigt das UN-Kriegsverbrechertribunal die lebenslange Haftstrafe für den serbischen Ex-General Ratko Mladic - und damit das Urteil der ersten Instanz von 2017.

2001 - Altkanzler Helmut Kohl erfüllt in der CDU-Spendenaffäre seine Verpflichtungen zur Einstellung des Ermittlungsverfahrens. Das Bonner Landgericht und die Mukoviszidose-Stiftung bestätigen Zahlungseingänge von jeweils 150.000 Mark.

1986 - Kurt Waldheim wird zum österreichischen Bundespräsidenten gewählt. Zuvor war eine heftige Debatte über seine Rolle als Wehrmachtsoffizier während des Zweiten Weltkriegs ausgebrochen.

1971 - Willi Birkelbach (SPD) wird vom hessischen Landtag zum ersten Datenschutzbeauftragen in der Bundesrepublik gewählt. Er gilt auch als weltweit erster Datenschutzbeauftragter.

1886 - Der Schweizer Julius Maggi erfindet die flüssige Suppenwürze, die seither seinen Namen trägt.

Geburtstage

1976 - Lindsay Davenport (50), amerikanische Tennisspielerin, frühere Weltranglisten-Erste

1966 - Julianna Margulies (60), amerikanische Schauspielerin (TV-Serien "Emergency Room", "The Good Wife")

1961 - Janina Hartwig (65), deutsche Schauspielerin (TV-Serie "Um Himmels Willen")

1951 - Bonnie Tyler (75), britische Popsängerin ("It's a Heartache", "Total Eclipse of the Heart")

Todestage

1991 - Heidi Brühl, deutsche Schauspielerin ("Die Mädels vom Immenhof") und Sängerin, geb. 1942