Kalenderblatt: Was geschah am 8. Juli?

1931 - Strawalde (95), deutscher Maler und Regisseur, zu DDR-Zeiten Protagonist der "Berliner Malerschule", als Filmemacher bekannt unter dem Namen Jürgen Böttcher ("Jahrgang 45", "Konzert im Freien")

Todestage

2021 - Uli Richter, deutscher Modeschöpfer, zu seinen Kundinnen gehörten Rut Brandt, Hildegard Knef, Lilli Palmer oder Fürstin Gracia Patricia, geb. 1926