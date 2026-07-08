Kalenderblatt: Was geschah am 8. Juli?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. Juli 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. Juli 2026
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Edgar, Kilian
2016 - Der Bundesrat billigt das umstrittene Gesetz zum Schutz von Kulturgütern in Deutschland, welches die Ausfuhr von "national wertvollem Kulturgut" aus Deutschland verbietet.
2011 - Die US-Raumfähre "Atlantis" startet als letzter Space Shuttle ins Weltall. Sie dockt am 10. Juli an der Internationalen Raumstation ISS an. Am 21. Juli kehrt die Raumfähre zur Erde zurück.
2006 - Torwart Oliver Kahn erklärt seinen Rücktritt aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.
1976 - Die europäischen christdemokratischen Parteien bilden die Europäische Volkspartei. Die konstituierende Sitzung findet in Luxemburg statt.
1936 - In Frankfurt am Main wird der Rhein-Main-Flughafen eröffnet.
1961 - Ulrich Wilhelm (65), deutscher Journalist und Jurist, Intendant des Bayerischen Rundfunks 2011-2021, Sprecher der Bundesregierung und Chef des Bundespresseamtes 2005-2010
1951 - Anjelica Huston (75), amerikanische Schauspielerin ("Addams Family", Oscar als beste Nebendarstellerin in "Die Ehre der Prizzis")
1941 - Wilfried Klaus (85), deutscher Schauspieler (Hauptkommissar Horst Schickl in der ZDF-Krimiserie "Soko 5113")
1931 - Strawalde (95), deutscher Maler und Regisseur, zu DDR-Zeiten Protagonist der "Berliner Malerschule", als Filmemacher bekannt unter dem Namen Jürgen Böttcher ("Jahrgang 45", "Konzert im Freien")
2021 - Uli Richter, deutscher Modeschöpfer, zu seinen Kundinnen gehörten Rut Brandt, Hildegard Knef, Lilli Palmer oder Fürstin Gracia Patricia, geb. 1926