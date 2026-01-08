 
Was geschah am 8. Januar?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 8. Januar?
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. Januar 2026

Namenstag

Erhard, Gudula, Severin

Historische Daten

2011 - Bei einem Anschlag in Tucson (US-Bundesstaat Arizona) wird die Kongressabgeordnete Gabrielle Giffords durch einen Kopfschuss schwer verletzt. Der Täter erschießt zudem sechs weitere Menschen.

1996 - Beim Absturz eines Transportflugzeuges auf einen Markt in Kinshasa (Zaire/Kongo) werden 279 Marktbesucher und einer der Insassen der offenbar überladenen Maschine getötet.

1996 - Die erste europäische Pop-Hochschule, das "Liverpool Institute for Performing Arts" des Ex-Beatles Paul McCartney, nimmt den Lehrbetrieb auf.

1961 - In einem vom französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle veranlassten Referendum stimmen 69 Prozent der Algerier und 75 Prozent der Franzosen für die Autonomie Algeriens.

1946 - Der Landesverband der Christlich-Soziale Union (CSU) erhält eine Lizenz der amerikanischen Militärregierung. Schon seit Herbst 1945 hatte es in ganz Bayern lokale CSU-Gründungen gegeben.

Geburtstage

1985 - Elisabeth Pähtz (41), deutsche Schachspielerin, trägt seit 2021 als erste deutsche Frau den Titel Schachgroßmeister

1951 - John McTiernan (75), amerikanischer Regisseur ("Stirb langsam", "Jagd auf Roter Oktober", "Die Thomas Crown Affäre")

1937 - Shirley Bassey (89), britische Sängerin ("Goldfinger", "Big Spender", "Diamonds are forever")

1901 - Walter Dirks, deutscher Publizist und Schriftsteller ("Die Antwort der Mönche"), Feuilletonist der "Frankfurter Zeitung" 1935-1943, Leiter der Hauptabteilung Kultur des WDR 1956-1967, gest. 1991

Todestage

1996 - François Mitterrand, französischer Politiker, Staatspräsident 1981-1995, geb. 1916