Kalenderblatt: Was geschah am 8. Februar?

1926 - Sonja Ziemann, deutsche Schauspielerin ("Schwarzwaldmädel", "Grün ist die Heide", "Frühstück mit dem Tod"), gest. 2020

Todestage

1951 - Fritz Thyssen, Großindustrieller, förderte die Machtergreifung Hitlers, später Gegner des Nazi-Regimes, Gefängnis- und KZ-Haft 1940-1945, geb. 1873