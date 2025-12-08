Kalenderblatt: Was geschah am 8. Dezember?

1815 - Adolph von Menzel, deutscher Maler ("Das Flötenkonzert Friedrichs des Großen in Sanssouci"), gest. 1905

Todestage

1960 - Franz J. Schöningh, deutscher Schriftsteller und Verleger, Gründungsmitglied der Süddeutschen Zeitung, geb. 1902