Kalenderblatt: Was geschah am 8. August?

1990 - Sechs Tage nach der irakischen Invasion Kuwaits verkünden der Irak und die von Bagdad installierte Militärregierung Kuwaits die "Vereinigung" der beiden Staaten mit Saddam Hussein als Präsident. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erklärt die Annexion für "null und nichtig" und fordert den bedingungslosen Rückzug aller irakischen Truppen.