 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Wissen

  4. Was geschah am 8. April?

Kalenderblatt Was geschah am 8. April?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 8. April?
1
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. April 2026

Nach der Werbung weiterlesen

Namenstag

Beate, Walter

Historische Daten

2025 - Ein ausgelassenes Merengue-Konzert in der Dominikanischen Republik endet in einer Katastrophe. Unter dem eingestürzten Dach des Clubs "Jet Set" in der Hauptstadt Santo Domingo sterben mindestens 230 Menschen.

2001 - Golfprofi Tiger Woods gewinnt in Augusta (Georgia) das US-Masters und erringt damit als erster Profi überhaupt vier Major-Turniersiege in Folge.

1986 - Hollywood-Schauspieler und Regisseur Clint Eastwood wird in dem kalifornischen Küstenort Carmel zum neuen Bürgermeister gewählt. Der Republikaner kann die bisherige Amtsinhaberin deutlich schlagen.

1966 - Auf dem 23. Kongress der KPdSU wird Leonid Breschnew zum neuen Generalsekretär der Partei gewählt. Er ist der erste sowjetische Parteiführer seit Stalin, der diesen 1934 abgeschafften Titel trägt.

1961 - Das 5.030 Bruttoregistertonnen große britische Fracht-Passagierschiff "Dara" gerät im Persischen Golf nach einer Explosion in Brand. Die Zahl der Todesopfer wird mit 236 angegeben.

Geburtstage

1966 - Robin Wright (60), amerikanische Schauspielerin ("Forrest Gump", "Message in a Bottle", "House of Cards")

1936 - Ernst Trautwein (90), deutscher Eishockeyspieler, achtfacher Deutscher Meister mit dem EV Füssen

1935 - Avi Primor (91), israelischer Diplomat, Botschafter in Deutschland 1993-1999

1926 - Elisabeth Wiedemann, deutsche Schauspielerin (Fernsehserie "Ein Herz und eine Seele"), gest. 2015

Todestage

2013 - Margaret Thatcher, britische Politikerin, Premierministerin 1979-1990, geb. 1925