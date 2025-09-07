Kalenderblatt: Was geschah am 7. September?

1905 - In Berlin gründet Siegfried Jacobsohn die Zeitschrift "Die Schaubühne". Unter dem späteren Namen "Die Weltbühne" publizieren zahlreiche prominente Autoren wie Kurt Tucholsky, Carl von Ossietzky, Erich Kästner, Arnold Zweig oder Lion Feuchtwanger in dem Theaterblatt, bis es 1933 verboten wird.