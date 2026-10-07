 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. Was geschah am 7. Oktober?

Kalenderblatt Was geschah am 7. Oktober?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 7. Oktober?
1
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. Oktober 2026

Nach der Werbung weiterlesen

Namenstag

Gerold, Justina

Historische Daten

2016 - Im US-Wahlkampf veröffentlicht die "Washington Post" ein sexistisches Video des republikanischen Kandidaten Donald Trump aus dem Jahr 2005. Auch führende Politiker seiner Partei distanzieren sich.

2006 - Die russische Journalistin und Regierungskritikerin Anna Politkowskaja wird in Moskau erschossen. In der Öffentlichkeit löst der Mord tiefe Bestürzung aus.

2001 - Knapp vier Wochen nach den Terroranschlägen in New York und Washington beginnen die USA mit ihrer militärischen Offensive gegen das Taliban-Regime in Afghanistan.

1996 - In den USA geht der stramm konservative TV-Nachrichten-Sender Fox News des Medienunternehmers Rupert Murdoch auf Sendung.

1991 - Richard von Weizsäcker reist zur ersten offiziellen Visite eines Bundespräsidenten in die Tschechoslowakei.

Geburtstage

1967 - María Corina Machado (59), venezolanische Politikerin, Friedensnobelpreis 2025

1961 - Matthias Brandt (65), deutscher Schauspieler (ARD-Serie "Polizeiruf 110") und Schriftsteller (Roman "Blackbird"), Sohn des früheren deutschen Bundeskanzlers Willy Brandt

1946 - Georg Danzer, österreichischer Popmusiker ("Jö schau", "War das etwa Haschisch?", "Sex-Appeal"), gest. 2007

1931 - Desmond Tutu, südafrikanischer Geistlicher, Friedensnobelpreis 1984 für seine Verdienste im Kampf gegen die Apartheid, Erzbischof von Kapstadt und damit Oberhaupt der anglikanischen Kirche Südafrikas 1986-1996, gest. 2021

Todestage

2014 - Siegfried Lenz, deutscher Schriftsteller ("Deutschstunde", "So zärtlich war Suleyken"), geb. 1926