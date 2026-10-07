Kalenderblatt: Was geschah am 7. Oktober?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. Oktober 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Gerold, Justina
2016 - Im US-Wahlkampf veröffentlicht die "Washington Post" ein sexistisches Video des republikanischen Kandidaten Donald Trump aus dem Jahr 2005. Auch führende Politiker seiner Partei distanzieren sich.
2006 - Die russische Journalistin und Regierungskritikerin Anna Politkowskaja wird in Moskau erschossen. In der Öffentlichkeit löst der Mord tiefe Bestürzung aus.
2001 - Knapp vier Wochen nach den Terroranschlägen in New York und Washington beginnen die USA mit ihrer militärischen Offensive gegen das Taliban-Regime in Afghanistan.
1996 - In den USA geht der stramm konservative TV-Nachrichten-Sender Fox News des Medienunternehmers Rupert Murdoch auf Sendung.
1991 - Richard von Weizsäcker reist zur ersten offiziellen Visite eines Bundespräsidenten in die Tschechoslowakei.
1967 - María Corina Machado (59), venezolanische Politikerin, Friedensnobelpreis 2025
1961 - Matthias Brandt (65), deutscher Schauspieler (ARD-Serie "Polizeiruf 110") und Schriftsteller (Roman "Blackbird"), Sohn des früheren deutschen Bundeskanzlers Willy Brandt
1946 - Georg Danzer, österreichischer Popmusiker ("Jö schau", "War das etwa Haschisch?", "Sex-Appeal"), gest. 2007
1931 - Desmond Tutu, südafrikanischer Geistlicher, Friedensnobelpreis 1984 für seine Verdienste im Kampf gegen die Apartheid, Erzbischof von Kapstadt und damit Oberhaupt der anglikanischen Kirche Südafrikas 1986-1996, gest. 2021
2014 - Siegfried Lenz, deutscher Schriftsteller ("Deutschstunde", "So zärtlich war Suleyken"), geb. 1926