Kalenderblatt: Was geschah am 7. Oktober?

1931 - Desmond Tutu, südafrikanischer Geistlicher, Friedensnobelpreis 1984 für seine Verdienste im Kampf gegen die Apartheid, Erzbischof von Kapstadt und damit Oberhaupt der anglikanischen Kirche Südafrikas 1986-1996, gest. 2021

Todestage

2014 - Siegfried Lenz, deutscher Schriftsteller ("Deutschstunde", "So zärtlich war Suleyken"), geb. 1926