Kalenderblatt: Was geschah am 7. November?

2000 - Bei der Wahl zum 43. US-Präsidenten gibt es zunächst keinen klaren Sieger. Erst nach mehrwöchigem Streit um das Wahlergebnis in Florida entscheidet der Oberste Gerichtshof, dass der Republikaner George W. Bush den demokratischen Bewerber Al Gore geschlagen hat. Bush erhält zwar weniger Gesamtstimmen ("popular vote") als sein Kontrahent, dennoch hat er mit 271 zu 266 Wahlleuten die Nase knapp vorn.