Kalenderblatt: Was geschah am 7. November?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. November 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Engelbert, Ernst, Willibrord
2019 - In der britischen Zeitung "Economist" nennt der französische Präsident Emmanuel Macron die Nato "hirntot". Man könne sich nicht länger auf die USA verlassen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisiert den "Rundumschlag".
2013 - Twitter startet erfolgreich an der New Yorker Börse. Der Kurznachrichtendienst nimmt beim Börsengang bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar ein.
1998 - Wolfgang Schäuble wird auf dem Parteitag in Bonn zum neuen CDU-Vorsitzenden gewählt. Er löst Helmut Kohl nach 25 Jahren an der Spitze der Partei ab. Angela Merkel wird neue CDU-Generalsekretärin.
1989 - In der ehemaligen Sklavenhochburg Virginia wird der bisherige Vize-Gouverneur Douglas Wilder zum ersten schwarzen Gouverneur eines US-Bundesstaates gewählt.
1801 - Der italienische Physiker Alessandro Volta führt in Paris die erste funktionierende Batterie der Welt vor ("Voltasche Säule").
1996 - Lorde (30), neuseeländische Sängerin ("Royals", "What Was That")
1981 - Murathan Muslu (45), österreichsicher Schauspieler, ("Achtsam morden", "Vorstadtweiber")
1936 - Gwyneth Jones (90), britische Sopranistin, Wagner-Interpretin
1866 - Paul Lincke, deutscher Operettenkomponist ("Das ist die Berliner Luft"), gest. 1946
2016 - Leonard Cohen, kanadischer Liedermacher ("Suzanne", "So Long, Marianne") und Schriftsteller (Roman "Lieblingsspiel"), geb. 1934