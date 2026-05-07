Kalenderblatt: Was geschah am 7. Mai?

2001 - Die neunjährige Peggy aus dem oberfränkischen Lichtenberg verschwindet auf dem Heimweg von der Schule. Wochenlange Suchaktionen bleiben ohne Erfolg. Erst 15 Jahre später wird ihre Leiche gefunden, einen angeklagten oder verurteilten Täter gibt es bis heute nicht. Ein 2004 verurteilter geistig behinderter Mann wird 2014 freigesprochen.