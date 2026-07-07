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  4. Was geschah am 7. Juli?

Kalenderblatt Was geschah am 7. Juli?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 7. Juli?
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Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. Juli 2026

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Namenstag

Bodard, Edelburg, Walfrid, Willibald

Historische Daten

2021 - Haitis Präsident Jovenel Moïse wird in seiner Residenz nahe der Hauptstadt Port-au-Prince ermordet. Dutzende Verdächtige, darunter viele Ausländer, werden festgenommen.

2016 - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft scheidet im Halbfinale der Europameisterschaft aus. Frankreich siegt in Marseille mit 2:0. Ein Handspiel von Bastian Schweinsteiger hatte die Niederlage eingeleitet.

1991 - Michael Stich besiegt im ersten rein deutschen Herren-Finale der 114-jährigen Wimbledon-Geschichte den dreimaligen Champion Boris Becker in drei Sätzen.

1956 - Der Deutsche Bundestag verabschiedet das Wehrpflichtgesetz, das Männer zum Dienst an der Waffe verpflichtet. Nach der Zustimmung des Bundesrates tritt das Gesetz am 21. Juli in Kraft.

1846 - US-Kriegsschiffe besetzen den kalifornischen Hafen Monterey und hissen die amerikanische Flagge. Damit beginnt die Annexion des damals mexikanischen Kaliforniens durch die USA.

Geburtstage

1976 - Bérénice Bejo (50), franko-argentinische Schauspielerin ("The Artist")

1969 - Hans Sigl (57), österreichischer Schauspieler ("Soko Kitzbühel", "Der Bergdoktor")

1940 - Ringo Starr (86), britischer Popmusiker, Schlagzeuger der Beatles ("With A Little Help From My Friends"), seine spätere Gruppe: All-Starr Band

1901 - Gustav Knuth, deutscher Schauspieler (Filme "Sissi", "Ich denke oft an Piroschka", TV-Serien "Salto Mortale", "Der eiserne Gustav"), gest. 1987

Todestage

1976 - Gustav Heinemann, deutscher Politiker (SPD), dritter Bundespräsident 1969-1974, geb. 1899