Kalenderblatt: Was geschah am 7. Juli?

1940 - Ringo Starr (85), britischer Popmusiker, Schlagzeuger der Beatles ("With A Little Help From My Friends"), seine spätere Gruppe: All-Starr Band

Todestage

2020 - Heinz Ruhnau, deutscher Politiker (SPD) und Industriemanager, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa 1982-1991, Innensenator von Hamburg 1965-1973, geb. 1929