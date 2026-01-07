Kalenderblatt: Was geschah am 7. Januar?

1901 - Elisabeth Schwarzhaupt, deutsche Politikerin (CDU), als Bundesgesundheitsministerin 1961-1966 erste Frau in einer Bundesregierung, gest. 1986

Todestage

2006 - Heinrich Harrer, österreichischer Bergsteiger, Geograf und Autor (Buch "Sieben Jahre in Tibet. Mein Leben am Hofe des Dalai Lama"), geb. 1912