Kalenderblatt: Was geschah am 7. Dezember?

2020 - Nach 70 Jahren stellt der schwedische Möbelhändler Ikea seinen gedruckten Katalog ein. Ikea-Gründer Ingvar Kamprad hatte den ersten Katalog 1951 noch selbst zusammengestellt. Zwischenzeitlich erreichte das Druckwerk im Jahr 2016 die Rekord-Weltauflage von 200 Millionen Exemplaren in 32 Sprachen.