Kalenderblatt Was geschah am 7. Dezember?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. Dezember 2025

Namenstag

Ambrosius, Gerald

Historische Daten

2024 - Die bei einem Brand schwer beschädigte Pariser Kathedrale Notre-Dame wird wiedereröffnet. Die Restaurierungsarbeiten am 850 Jahre alten Wahrzeichen von Paris hatten mehr als fünfeinhalb Jahre gedauert.

2020 - Nach 70 Jahren stellt der schwedische Möbelhändler Ikea seinen gedruckten Katalog ein. Ikea-Gründer Ingvar Kamprad hatte den ersten Katalog 1951 noch selbst zusammengestellt. Zwischenzeitlich erreichte das Druckwerk im Jahr 2016 die Rekord-Weltauflage von 200 Millionen Exemplaren in 32 Sprachen.

2005 - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gibt nach elf Jahren Bauzeit die letzten beiden Teilstücke der Ostseeautobahn A 20 frei.

1970 - Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) kniet vor dem Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus im ehemaligen Ghetto von Warschau nieder.

1835 - Die erste Fahrt der Dampflokomotive "Adler" zwischen Nürnberg und Fürth läutet das Eisenbahnzeitalter in Deutschland ein.

Geburtstage

2000 - Klara Bühl (25), deutsche Fußballspielerin (Bayern München seit 2020, Nationalspielerin seit 2019)

1980 - Clemens Fritz (45), deutscher Fußballspieler (Werder Bremen 2006-2017)

1940 - Klaus Tschira, deutscher Unternehmer und Physiker, Mitbegründer des Walldorfer Softwarekonzerns SAP, gest. 2015

1750 - Cornelia Goethe, deutsche Schriftstellerin ("Correspondance Secrète"), Johann Wolgang von Goethes Schwester, gest. 1777

Todestage

1975 - Thornton Wilder, amerikanischer Schriftsteller ("Unsere kleine Stadt"), geb. 1897