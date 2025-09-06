Kalenderblatt: Was geschah am 6. September?

2000 - Auf der bis dahin größten Gipfelkonferenz der Geschichte, dem UN-Millenniumgipfel in New York, diskutieren mehr als 150 Staats- und Regierungschefs über Frieden, Menschenrechte, Umwelt und Überwindung der Armut. Nach drei Tagen einigen sie sich auf eine Deklaration der Hauptaufgaben für das 21. Jahrhundert.