Kalenderblatt: Was geschah am 6. Oktober?

1901 - Wolfgang Langhoff, deutscher Schauspieler, Regisseur, Theaterintendant und Autor (autobiografischer KZ-Bericht "Die Moorsoldaten"), Intendant des Deutschen Theaters und der Kammerspiele in Ost-Berlin 1946-1963, gest. 1966

Todestage

2006 - Heinz Sielmann, deutscher Tierfilmer und Naturschützer (Fernsehserie "Expeditionen ins Tierreich"), geb. 1917